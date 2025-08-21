Мъж загина, падайки от необезопасена тераса на саниращ се блок в Свищов

Възрастен мъж от Свищов е загубил животът си, след като е паднал от необезопасената тераса на апартамента си в блок, в който тече саниране. Инцидентът се е случил преди около 10 дни, като и към момента на трагедията и сега ремонтът на жилищната сграда е временно преустановен, предаде кореспондент на "Фокус“. Собствениците на имоти в блока разказват, че терасите им са без парапети от няколко месеца и те са били посъветвани да не ги ползват, докато дейностите не приключат. След инцидента те са обезопасени с дървени летви.



Жилищната сграда е част от мащабен проект на Община Свищов, в който са включени общо 19 одобрени за саниране блока. Има сключени договори и избрана фирма, а реконструкцията започна през март.



Кметът на Община Свищов Генчо Генчев коментира, че всичко, което е част от правомощията на администрацията, вече е свършено.



"Веднага, след като получихме сигнал за инцидента, ние спряхме строежа до обезопасяването на блока и на терасите, на тези, които са разбити“, категоричен бе кметът.



Хората твърдят, че ремонтът на блока е спрял, защото фирмата не получава редовно плащанията си.



Генчо Генчев коментира и, че средствата се превеждат в срок, както е описано в договора и след одобрение от Управляващия орган.



"Става въпрос за европейски средства по Плана за възстановяване. Има си конкретен ред и начин на разплащане със съответните фирми. Процесът е много сложен, обработват се множество документи, както от нас, така и от Управляващия орган. Знаете, че всеки един документ няма как винаги на 100% да е с всички необходими реквизити. Има връщания на документи, дооформяния и чак тогава, след като бъдат пратени документите в Управляващия орган, той верифицира средствата“, обясни още кметът Генчев.



Той посочи и, че двете фирми - надзорната и изпълнителя ще бъдат глобени.