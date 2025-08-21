След междусъседски скандал: Почина известен фотограф от Генерал Тошево

Известен фотограф от Генерал Тошево почина след междусъседски скандал, възникнал на 13 август. След спречкване със свои съседи 70-годишния мъж пострадал и бил откаран в лечебно заведение. Ден по-късно обаче Динко Георгиев издъхнал в болницата. Близките на жертвата са категорични, че му е нанесен сериозен побой и настояват за справедливост. Те са организирали и протест тази вечер.

„Всичко започва със забележка от страна на майка ми към събрала се компания, която вдигала шум. По интелигентен начин е подходено, с молба към тези хора. Голямата компания от 7-10 души се нахвърлила на майка ми с обидни думи и квалификации. Майка ми се барикадирала вкъщи. Ние с баща ми по това време бяхме във Варна и се прибрахме бързо”, разказва синът на жертвата Ивайло Георгиев.

Той предвидил, че шумната компания ще извика още хора, заради което се обадил на спешния телефон 112. Вече виждали светлините на полицейската кола, когато били нападнати от повиканите от съседите им хора.

„Изключително притеснен съм за изхода от тази ситуация предвид дързостта на тези хора”, добави Георгиев и апелира институциите да започнат да работят в посока превенция. Разследването по случая продължава.



