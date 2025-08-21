  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +30
Пловдив: +24 / +34
Варна: +22 / +30
Сандански: +24 / +32
Русе: +26 / +36
Добрич: +22 / +31
Видин: +26 / +37
Плевен: +24 / +38
Велико Търново: +25 / +34
Смолян: +16 / +25
Кюстендил: +23 / +32
Стара Загора: +23 / +34

Започна новата военна операция на Израел в Газа

  • Сподели в:
  • Viber
Започна новата военна операция на Израел в Газа

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Новата военна операция на Израел в Газа вече започна. Това обяви говорител на армията. Операцията трябва да завърши с окупирането на Газа сити - градът, в който живееше по-голямата част от населението на ивицата Газа преди войната. Очаква се на стотици хиляди палестинци отново да бъде заповядано да се евакуират.

Планът на правителството на Бенямин Нетаняху е силно критикуван както от опозицията в Израел. Така и от редица държави и международни организации. Президентът на Франция Еманюел Макрон го обяви за "ход, който ще доведе до бедствие за хората и перманентно състояние на война за региона”.

А Червеният кръст го нарече "влошаване на и без това катастрофалната обстановка”.

"Трябва да повторя, че е жизнено важно да се постигне незабавно прекратяване на огъня в Газа. Заложниците трябва да се освободят, за да се избегнат масовите смъртни случаи и разрушения, които военната операция в Газа неизбежно би причинила”, заяви Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН.

#Израел #военна операция #Газа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?