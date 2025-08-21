Започна новата военна операция на Израел в Газа
Новата военна операция на Израел в Газа вече започна. Това обяви говорител на армията. Операцията трябва да завърши с окупирането на Газа сити - градът, в който живееше по-голямата част от населението на ивицата Газа преди войната. Очаква се на стотици хиляди палестинци отново да бъде заповядано да се евакуират.
Планът на правителството на Бенямин Нетаняху е силно критикуван както от опозицията в Израел. Така и от редица държави и международни организации. Президентът на Франция Еманюел Макрон го обяви за "ход, който ще доведе до бедствие за хората и перманентно състояние на война за региона”.
А Червеният кръст го нарече "влошаване на и без това катастрофалната обстановка”.
"Трябва да повторя, че е жизнено важно да се постигне незабавно прекратяване на огъня в Газа. Заложниците трябва да се освободят, за да се избегнат масовите смъртни случаи и разрушения, които военната операция в Газа неизбежно би причинила”, заяви Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН.
