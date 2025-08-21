Мъж загина, скачайки в морето от скали, напук на сасителите

39-годишен мъж загуби живота си, след като многократно не се подчини на спасителите от най-южния ни плаж – Силистар и на собствена глава накрая скочи от неохраняема зона при скалите. Трагедията се разигра малко преди 18 часа в сряда, буквално броени минути преди края на работния ден за изтощените от инциденти служители на Спасителната служба, съобщава Флагман.бг.

Силното вълнение и червеният флаг изобщо не са стряскали голяма част от летовниците на плажа и особено този млад мъж, на когото в рамките на един час са отправени три сериозни забележки да не навлиза навътре във водата, защото морето влачи и е опасно дори за най-опитните плувци.

Обиден от отношението на спасителите гостът на Силистар и неговият приятел се изтеглят от охраняемата зона и отиват да скачат от скалите до плажа.

Очевидец твърди, че спасителите са успели да извадят единия от двамата мъже след продължителна битка с огромните вълни, но след като извлекли на брега и втория, той се оказал в много тежко състояние.

„Имаше пулс, сигурен съм, защото чувах какво говори медицинското лице на място, както и спасителите. Биха му норадреналин, даваха му кислород и проведоха хладнокръвно всички реанимационни действия, както е по наредба. За съжаление обаче до идването на линейка от Созопол – с оборудване, каквото им бе необходимо, вече бе твърде късно“, разказа той.

Морето не е спокойно и съветът е да се вслушвате в разпоредбите на Спасителната служба.