"Таймс": Европа иска Тръмп да разположи изтребители в Румъния заради Украйна

Европейските страни искат президентът Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, твърди вестник "Таймс".

Висши европейски военни ръководители обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си авиобаза в Европа, за да възпрат Русия от повторно нахлуване, пише изданието.

В понеделник Тръмп изключи разполагането на американски бойни самолети на място в Украйна, но заяви, че е готов да предостави "въздушна подкрепа" като част от гаранциите за сигурност.

Военни ръководители обсъждат в момента във Вашингтон логистиката на американската поддръжка.

Сега НАТО провежда въздушни мисии за гарантиране на сигурността над Черно море от авиобазата "Михаил Когълничану" в Румъния, която беше център за американските сили по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски самолети, смята "Таймс".

В допълнение към американските изтребители, базирани в Румъния, европейските страни искат гаранции за продължаващото използване на американски сателити за GPS и разузнаване в Украйна. Те са и за ангажимент на САЩ да доставят на Украйна противовъздушни ракети "Пейтриът" и системи за противодействие на руски атаки, както и за разрешение за полети с шпионски самолети над Черно море.