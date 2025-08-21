Жена загина в тежка катастрофа край Исперих
Жена е загинала при катастрофа, станала в сряда вечертаэ на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.
Сигналът е подаден на тел. 112 в 18:50 часа. Микробус, шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил.
При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния шофьор на леката кола. Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско.
В буса с холандска регистрация освен водача са пътували още двама души. Всички са откарани в разградската болница.
