Авгуски жеги до 36 градуса

През деня в четвъртък ще е предимно слънчево. След обяд над Южна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, но на изолирани места ще превали.

Дневните температури ще бъдат между 32°C и 36°C, а над планинските райони в Западна България – около 30–32°C.

Времето в София

През деня ще е слънчево с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 30–32°C.

Времето в планините

През деня ще е слънчево, а след обяд и с развити на купеста облачност. Само на изолирани места и то предимно в Южна България е възможно да превали.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 23°C, а на 2000 м – около 12°C. Вятърът ще е слаб западен .

Времето по Черноморието

През деня атмосферата ще е спокойна, ще е слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27°C и 29°C. Вълнението на морето ще бъде 1–3 бала, като в северното Черноморие ще достига до 2 бала, а в южното – 1–3. Температурата на морската вода ще бъде между 24°C и 26°C.

Времето на Балканите

Над целия полуостров времето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони, където не са изключени гръмотевични бури. Температурите ще останат приятни за август, прогнозират от Meteo Balkans.