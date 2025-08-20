Заради аквапарк в Несебър: Георги Блажев - в болница с извадено рамо

Писателят и панелист в предаването „На кафе“ Георги Блажев си извади рамото по време на лятната си ваканция, и то в аквапарк.

С половинката си Ива и сина си Боян посетили водните забавления в Несебър, но краят бил в медицински център.

Писателят е категоричен, че не разказва историята с размахване на пръст, а с надежда да бъдем всички по- внимателни. „За първи път влизам на такова място и не ме е срам да кажа, че съм неподготвен, смотан и явно имам ниска адреналинова култура. На първите 3 пързалки нямахме проблеми. Стигаме до атракцион номер 4, „Кралска кобра“, разказва Блажев и допълва: „Задължен съм да спомена, че навсякъде има разлепени табели, на които пише, че трябва да сте легнали в пояса при спускането“.

В последния момент обаче Боян се отказва и иска да се върнем. Служителят (младо момче) му показва как да си пъхне краката под ръцете ми, а неговите ръце инстинктивно ме гушват около врата. Питам момчето дали това ни разположение е нормално, защото не бях виждал такова, и той леко колебливо отвръща: „Може и така.“ Тук аз съм за бой, защото не настоявам за по-категоричен отговор. Тоест – ние тръгваме в грешна, доста изправена позиция, която служителят не коригира.

След това идва страшното. „Явно заради грешно разпределената тежест заковаваме на място и от това рамото ми се изважда. За първи път ми се случва, но и без диплома по медицина човек лесно се досеща какво се случва. Веднага си давам сметка, че не можем да се върнем назад и че колкото и да е опасно, трябва да ни избутам напред с лявата ръка, тъй като дясната е кашкавал“, спомня си инцидента Жоро.