Пострадалият в "Арсенал Казанлък" работник е в тежко състояние, обявиха от УМБАЛ "Св. Георги“
В критично състояние е 53-годишният мъж, пострадал при пожар на територията на оръжейния завод "Арсенал"- Казанлък. Раненият е настанен в Клиниката по изгаряния на УМБАЛ "Св. Георги“ - Пловдив. Има опасност за живота му, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.
При извършване на дейности с багер - челен товарач е възникнал пожар зад машината, който се прехвърлил върху корпуса. Багеристът е получил изгаряния. На място веднага е извикан екип на Спешна помощ и медиците са преценили, че пострадалият трябва да бъде настанен в специализирано лечебно заведение.
От оръжейницата заявяват, че дейностите, извършвани от багериста, не са с свързани с производствения процес. Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване.
По рано оттам заявиха също, че работникът е с повърхностни изгаряния.
