Любо Киров каза защо е показал среден пръст

Любо Киров каза защо е показал среден пръст

Любо Киров направи първото си лично изявление след като на свой концерт преди дни показа среден пръст, коментирайки факта, че неговите песни не се въртят по радиостанциите. В първоначалната си тирада той заклейми радиостанциите за това, че не пускат неговата музика, а въртят едни и същи парчета на изпълнители на Саня Армутлиева.

"Да, на моите концерти, "моите хора" знаят, че понякога съм малкo no "Rock & Roll" в изказа си, но се интepecyвaт oт истинитe, кoитo казвам! Начина, по който говоря на концертите е "мой начин", защото съм, като домакин в собствената си къща. В медийното пространство съм спазвал винаги етикет и благоприличие!", написа поп певецът в социалните мрежи.

Стопкадър

"Както Роби Уилямс може да започва концертите си със: "Здравейте, днес вашите з.....и са мои .." и да няма възмутени, така и на моите концерти смехът, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото без "изрезки" направени в "къщата ми".


Роби Уилямс показа среден пръст по време на откриването на Световното първенство по футбол на стадион "Лужники" в Москва през 2018 г. Предполагаше се, че неприличният жест е насочен към тези, които го критикуваха защо се е съгласил да пее в Русия


И още нещо: Много моралисти с камъни в ръце...винаги е имало, не се притеснявам! Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко и е за добро!", каза още Любо Киров.

