Болен и е наистина Путин и от какво?

Лидерът на Русия Владимир Путин пътува до Аляска за историческа среща с президента на САЩ Доналд Тръмп на фона на нарастващ вихър от теории относно здравословното му състояние, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Според неговите противници и намеци от западни разузнавателни служби, Путин, на 72 години, страда от състояния, вариращи от незначителни като синдром на неспокойните крака до сериозни като рак и болестта на Паркинсон.

Променящият се външен вид на руския лидер е породил предположения, че се лекува със стероиди за засилване на имунната система, като е имало и съобщения за последващи

„стероидни изблици на гняв“.

Има и други теории. Съществуват някои, макар и косвени, доказателства, че той е използвал двойници, както и твърдения, че е възприел стара руска практика за къпане в кръв от елени, за да удължи живота си. Ако дните му са преброени, това може частично да обясни очевидната му решителност да продължи борбата в Украйна.

Кремъл отхвърля всички твърдения, че руският лидер е болен, като „измислици“.

Въпреки това, ето осем възможни индикатора, че той страда от тайно заболяване.

1. „Желирани крака“

През ноември Путин направи странни резки движения на краката по време на пътуване до Астана, Казахстан. Докато говореше на пресконференция, той се държеше за подиума пред себе си, докато краката му потрепваха, сякаш неконтролируемо. Потрепването започна с левия му крак и той изглежда зае по-широка стойка, за да се стабилизира. След това и двете му колена започнаха да се клатят странично, и той премести левия крак напред, преди той да започне да трепери нагоре и надолу.

След като изгледа видеото, д-р Боб Берухим, уролог от Ню Йорк, каза пред Daily Mail, че няколко фактора могат да са причината. „Има няколко различни неща, които могат да доведат до такива движения, включително болестта на Паркинсон и други неврологични състояния“, каза той. „На база само няколко изображения и видеа, подбрани от Русия, е трудно да се каже какво точно се случва, но може да има нещо по-съществено, което да обяснява всичко“.

На въпрос дали това може да показва Паркинсон, той отговори: „Това обикновено не е изолиран случай; обикновено е свързано с продължително лечение за подобни движения – единичен случай означава много по-малко“.

Инцидентът с „желираните крака“ се случи месец след като Путин беше забелязан да търка и чеше лицето и шията си многократно по време на посещение в център по фехтовка в град Уфа. Подобно чесане и триене е забелязано и ден по-рано в Москва.

2. Подпухнало лице

През последните години Путин няколко пъти е показвал отчетливо подути черти на лицето. Особено през ноември 2023 г., лицето му изглеждало значително по-пълно, което накара високопоставен украински представител да попита: „Какво става с бузите на Путин?“.

Подуването на лицето и шията може да е знак за лечение със стероиди. „Това подуто лице може да е външният вид на човек, който получава стероидни лечения, които могат да се правят по различни причини – възпалителни състояния, болка или част от лечение за нещо по-съществено, което би довело до такъв външен вид“, каза д-р Берухим.

„Може да е и наддаване на тегло. За човек на неговата възраст, лечение със стероиди може да е необходимо като част от терапия за рак. Някои пациенти с хронична болка също понякога използват стероиди“, добави той.

Някои лекари предполагат, че причината може да са алергии или синусова/зъбна инфекция. Други предполагат, че Путин е получавал инжекции с ботокс. Лечението със стероиди може да увеличи риска от инфекции, включително настинки, и да промени настроението и поведението.

Една организация за борба с рака предупреждава: „При по-високи дози стероидите могат да причинят объркване или промени в мисленето, включително странни или плашещи мисли“. Подкрепа за теорията за стероиди е и срещата на Путин с френския президент Еманюел Макрон две седмици преди инвазията в Украйна. Съветник на Макрон казал, че Путин изглеждал „различен“ и „извън контрол“.

3. Твърдения за срещи с онколози

Теорията, че Путин е бил лекуван от специалисти по рак, произлиза главно от доклад на руското разследващо издание „Проект“ от 2022 г., който разглежда пътуванията на руския президент до резиденцията му в черноморския курорт Сочи.

Сравнявайки датите с резервации в близки хотели, изданието съобщава, че хирург онколог, специализиран в рак на щитовидната жлеза, е посещавал мястото 35 пъти и е прекарал там 166 дни. Двама специалисти по уши, нос и гърло са били там дори по-често, според доклада.

Обикновено специалисти диагностицират проблеми с щитовидната жлеза преди да се извика онколог. През 2019 г. се твърди, че Путин е имал средно девет лекари с него, включително специалист по интензивно лечение, анестезиолог и неврохирург. Кремъл отхвърли доклада като „фикция и лъжа“.

През 2022 г. се появи непотвърден запис на руски олигарх, който бил тайно записан да казва, че Путин е „много болен от рак на кръвта“. Записът също така предполага, че той е претърпял операция на гръбнака през 2022 г.

4. Намеци от западни разузнавателни служби

През февруари 2022 г. сенатор Марко Рубио намекна, че нещо не е наред с Путин. Тогава Рубио беше част от „Групата на осемте“ членове на Конгреса с достъп до изключително чувствителна информация. Той каза, че Путин „изглежда има някои неврофизиологични здравословни проблеми“.

„Желая да мога да споделя повече, но за сега мога да кажа, че за много хора е очевидно, че нещо не е наред с Путин,“ каза той. „Той винаги е бил убиец, но проблемът му сега е различен и значителен. Но най-показателното е, че това е човек, който дълго време се гордееше контрола над емоциите си. Неговите скорошни изблици на гняв са много нетипични и показват ерозия в контрола на импулсите“.

През юни същата година от служители на националната сигурност на Байдън изтече информация, че Путин наскоро е преминал лечение за рак. „Има осезаема промяна във вземането на решения през последните пет години,“ каза официален представител на Кремъл пред Daily Mail. „Обкръжението му вижда явна промяна в яснота и последователност на изказа му и възприятията му за света около него“.

5. Къпане кръв от елен

Появиха се непотвърдени съобщения, че Путин е започнал практика да се къпе в кръв от еленови рога. Смята се, че с тази практика го е запознал министърът на отбраната Сергей Шойгу. Путин няма да е първият руснак, който приема практика да се къпе или пие еленова кръв. Смята се, че тя има ползи за сърдечно-съдовата система и кожата.

Еленови ферми в Сибир произвеждат „бульон от рога“ за къпане, както и продават кръв от рога под формата на таблетки, кремове и алкохолни напитки. На въпрос дали къпането в еленова кръв може да подобри здравето, един радиолог каза пред Daily Mail: „Не, нямам коментар, но това ми се струва абсурдно“.

6. Твърдения за двойници

През март 2025 г. се разпространиха твърдения, че Путин е изпратил двойник на посещение на фронта в Курска област. Снимки от събитието показват тялото и лицето му видимо по-слаби. Забележимо е също, че е използвал ръчно написани бележки, вместо обичайните отпечатани, и те били по-малки от нормалния голям шрифт на президента.

Японски изследователи по AI твърдят, че Путин има двама редовни двойника. Те анализирали речите му, за да видят дали гласовете съвпадат, и използвали технология за разпознаване на лица. Установено е, че

лицевото сходство между Путин на парад на Червения площад през май 2023 г. и Путин на Кримския мост през декември 2022 г. е само 53%.

Путин на парада през 2023 г. съвпада само 40% с този, който е посетил Мариупол два месеца по-рано. Сходството между Путин на Кримския мост и този в Мариупол е само 18%.

Спекулациите за двойници доведоха до диви конспиративни теории, че Путин вече може да е починал и заменен с двойник. Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, каза, че теорията „принадлежи към категорията на абсурдни информационни измами, които редица медии обсъждат със завидна настойчивост. Това предизвиква само усмивка“.

Журналист от руската агенция ТАСС попита Путин през февруари 2020 г.: „Ти реален ли си?“. Путин отговори: „Да“, но добави, че това било предложено от охранителите му. „Отказах тези двойници,“ добави той. „Това беше по време на най-трудните периоди на борба с тероризма“.

7. Дългите маси

Поведението на Путин по време на пандемията доведе до предположения, че имунната му система може да е уязвима. Въпреки че изглежда разумно да бъде изолиран, мерките се сториха на мнозина прекалени. Посетителите, които щяха да се срещнат с Путин, трябвало да прекарат до две седмици в карантина в хотели, а имало и съобщения, че служители трябвало да бъдат пръскани с дезинфектант преди да влязат в офиса му.

При посещение на френския президент Еманюел Макрон, Путин го накарал да седне на другия край на 4-метрова маса. Външният министър Сергей Лавров също трябвало да седне на подобно разстояние. А когато Путин се срещал с висшите си служители, всички трябвало да седят от другата страна на огромна зала.

Ако е приемал лекарства за сериозно заболяване, които потискат имунната система, тези предпазни мерки биха били по-обясними, тъй като биха го оставили по-уязвим към сериозна коронавирусна инфекция.

8. Бързото настъпление в Украйна

Решението на Путин да вложи всичко в инвазията в Украйна доведе до спекулации, че е решил да ускори действията си поради здравословни проблеми. Той се сравнява с Петър Велики, руския цар от XVIII век, с когото го свързва общото им желание за завладяване.

Разширяването на офанзивата на Путин преди това се осъществяваше на дълги периоди – през 2008 г. нахлува в Грузия, а през 2014 г. в Крим – и потенциално може да бъде президент на Русия до 2036 г., след промени в конституцията. Мнозина на Запад очакваха, че ще предприеме „малки набези“ в Украйна, надявайки се да няма последствия. Но вместо това той избра рискована пълномащабна инвазия.

