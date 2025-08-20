  • Instagram
Пострадалият в "Арсенал" е с повърхностни изгаряния, транспортиран е в болница

бТВ
Пострадалият по-рано днес работник на територията на „Арсенал“ Казанлък е получил повърхностни изгаряния, оказана му е своевременна и адекватна медицинска помощ и пътува с медицински екип към специализирана клиника в Пловдив. Това съобщиха от оръжейното предприятие. Мъжът е 53-годишен.

При извършване на дейности на територията на "Арсенал" АД от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината.

Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния.

На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ – Казанлък.

По последна информация в момента пострадалият се транспортира в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив.

От Инспекцията по труда съобщиха за Радио Стара Загора, че на място е изпратен техен екип, който извършва проверка.

#Арсенал Казанлък

