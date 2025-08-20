  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +24
Пловдив: +22 / +28
Варна: +21 / +25
Сандански: +22 / +31
Русе: +22 / +29
Добрич: +19 / +23
Видин: +22 / +30
Плевен: +22 / +28
Велико Търново: +20 / +27
Смолян: +14 / +17
Кюстендил: +21 / +28
Стара Загора: +21 / +28

Президентът издаде указ за преназначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

  • Сподели в:
  • Viber
Президентът издаде указ за преназначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

БТА - архив
A A+ A++ A

Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на Националната служба за охрана, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Оттам уточниха, че указът се издава на основание на Конституцията, според която президентът назначава и освобождава от длъжност държавни служители, определени със закон.

Съгласно Закона за НСО държавният глава осъществява общо ръководство и контрол върху дейността на Националната служба за охрана, като назначава и освобождава началника на службата след съгласуване с Министерския съвет и заместник-началниците - по предложение на началника на службата.

Началникът на Националната служба за охрана се назначава от президента с указ след съгласуване с Министерския съвет за срок от 5 години.

След изтичане на този срок началникът на службата може да бъде отново преназначаван на същата длъжност за срок от още 5 години.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?