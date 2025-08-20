Президентът издаде указ за преназначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на Националната служба за охрана, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Оттам уточниха, че указът се издава на основание на Конституцията, според която президентът назначава и освобождава от длъжност държавни служители, определени със закон.

Съгласно Закона за НСО държавният глава осъществява общо ръководство и контрол върху дейността на Националната служба за охрана, като назначава и освобождава началника на службата след съгласуване с Министерския съвет и заместник-началниците - по предложение на началника на службата.

Началникът на Националната служба за охрана се назначава от президента с указ след съгласуване с Министерския съвет за срок от 5 години.

След изтичане на този срок началникът на службата може да бъде отново преназначаван на същата длъжност за срок от още 5 години.