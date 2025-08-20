Ревизоро: Отровиха водата на Плевен при строежа на "Южен поток"

Водата на Плевен е отровена при строителството на Южен поток, а водоизточникът е унищожен. Тази сензационна новина съобщи днес бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро.

"Сега кризата за трета поредна година е в Плевен и изведнъж се сетили политиците - не можем ли да направим извънредно заседание. Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани", коментира той в ефира на Българиа он еър.

Ревизоро обясни, че когато се е правил "Южен поток", при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може, като се извади сондата, да се промуши тръбата, в която после да бъде сложен газопроводът.