Ревизоро: Отровиха водата на Плевен при строежа на "Южен поток"
Водата на Плевен е отровена при строителството на Южен поток, а водоизточникът е унищожен. Тази сензационна новина съобщи днес бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро.
"Сега кризата за трета поредна година е в Плевен и изведнъж се сетили политиците - не можем ли да направим извънредно заседание. Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани", коментира той в ефира на Българиа он еър.
Ревизоро обясни, че когато се е правил "Южен поток", при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може, като се извади сондата, да се промуши тръбата, в която после да бъде сложен газопроводът.
"В Плевен, в река Вит, след Садовец, излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", обясни Димитров.
