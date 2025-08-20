  • Instagram
Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост още преди да вземе книжка

Стопкадър/НОВА
21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, има фиш за превишена скорост още преди да има шофьорска книжка.

Нарушението е установено на 6 октомври 2024 година на АМ "Тракия". При ограничение на скоростта 140 км/ч, автомобилът му се е движил с 168 км/ч. Фишът му е издаден като собственик на лек автомобил, а не като водач на МПС, уточниха за "По света и у нас" от Столичната полиция.

Оттам казват още, че електронните фишове се издават автоматично, като системата извлича данни на собствеността на автомобила, но не и за наличие на свидетелство за управление. Като собственик Илиев не е предоставил информация в законоустановения 14 - дневен срок, за лицето управлявало автомобила. Законодателят не е предвидил изискване лицето, на което се издава електронния фиш, да притежава свидетелство за управление на МПС, уточняват още от СДВР.

#Виктор Иванов

