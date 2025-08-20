Извънредно! Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък!
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък. Човек е тежко обгорен при производствена авария, предде БНТ.
Транспортират го към клиниката по изгаряния "Св. Георги" в Пловдив.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Предстои да бъде направен ооглед на местопроизшествието и да се изяснят причините за инцидента.
По непотвърдена информация на НОВА пострадалият работникъ е бил багерист, а машината, на която е работил, се е възпламенила.
Предстои изясняване на обстоятелствата около случилото се.
Очаквайте подробности!
