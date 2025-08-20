Борисов: Не усещам поскъпване на живота (ВИДЕО)

Българите като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод влизането ни в еврозоната, въвеждането на еврото и как вижда цените напоследък у нас. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в Пловдив.

Борисов беше категоричен, че не усеща поскъпване на живота.

"Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата", посочи той.

Борисов коментира и международната тема от последните дни - срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския ну колега Владимир Путин, както и последвалата среща на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и евролидерите.

"Аз мисля, че президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. На него му стигна куражът да заложи авторитета си и да направи среща с президента Путин. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме и ние. Покани лидерите на най-големите държави, председателят на ЕК и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Аз съм оптимист. Убийствата трябва да се прекратят. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", каза лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов е имало разрив на отношенията между Съединените щати и Европа.

"Според мен, имаше тежък разрив, докато се подпише договорът за митата. Но последните срещи в Белия дом с лидерите на големите държави и президента Зеленски, той направи един много голям пакет от съмишленици", заяви той.





