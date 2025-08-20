Глоба € 1000 за нашенка в Гърция, заразяла кучето си затворено в кола
Българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание „Прото тема“.
Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.
