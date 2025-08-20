  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +26
Пловдив: +22 / +31
Варна: +21 / +27
Сандански: +22 / +33
Русе: +22 / +32
Добрич: +19 / +26
Видин: +22 / +33
Плевен: +22 / +32
Велико Търново: +20 / +30
Смолян: +14 / +20
Кюстендил: +21 / +31
Стара Загора: +21 / +30

Глоба € 1000 за нашенка в Гърция, заразяла кучето си затворено в кола

  • Сподели в:
  • Viber
Глоба € 1000 за нашенка в Гърция, заразяла кучето си затворено в кола

Pixabay
A A+ A++ A

Българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание „Прото тема“.

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?