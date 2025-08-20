Убиецът на жената в Първомай имал личен мотив да я затрие

На съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“ и ОД на МВР-Пловдив властите разкриха подробности за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай, което потресе България. Задържан е 21-годишен мъж. Към момента основният мотив за престъплението е личен.

Всичко е станало между 04:00 и 04:30 ч. сутринта, посочиха от полицията и прокуратурата.

"Сигналът е подаден в 04:30 ч. от 18-годишен младеж за това, че в дома им в Първомай, на прага на вратата, между антрето и банята е намерил починала майка си с прободна рана в областта на шията. Незабавно на място са пристигнали полицейски и медицински екипи и са започнали действия по разследването, както и такива за издирване на извършителя. Разпитани са свидетели. В резултат на мащабните действия на Национална полиция, областната дирекция на МВР в Пловдив, Криминална полиция и Окръжна прокуратура в Пловдив е установен извършителят на това престъпление - 21-годишен младеж, който е задържан същия ден, около 16:30 ч. в София, в общежитие в Студентски град", обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив.

От събраните към момента доказателства е установено, че задържаният мъж на 18 август, около 04:00 ч. е влязъл в дома на семейството в Първомай, след като е прескочил оградата на къщата. Вътре са били жената, станала жертва на престъплението, и нейният син, които са спели.

"Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред, влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като жената е починала на място от кръвозагуба. Извършителят е напуснал дома веднага, като отново е прескочил оградата, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си, в който се е качил и е отпътувал в посока София. Към 04:30 ч. синът на убитата жена се събудил от кучешкия лай и шума, станал е и е открил майка си мъртва", обясни още Христева.

Извършителят е бил заснет с видеокамери в момента, в който влиза и излиза от къщата, но е бил със специално облекло и маска на главата, а такива дрехи са намерени вече, посочи наблюдаващият прокурор.

"Има иззети от дома на мъжа няколко оръжия, които наподобяват средството, с което е извършено убийството. Тепърва ще се изяснява кое от тях е и има ли връзка точно с това убийство", допълни той.

Мотивът за жестокото престъпление към момента е личен. "Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята, с която са имали приятелски отношения. Те са били краткотрайни, в рамките на няколко месеца, след което са се разделили", допълни окръжният прокурор.

Задържаният 21-годишен мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс - умишлено убийство, за което законодателят предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. Той е задържан за срок до 72 часа, предстои искане от Окръжна прокуратура-Пловдив в Окръжен съд-Пловдив за взимане на най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража, тъй като все още се събират доказателства.

