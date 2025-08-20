Петрол отново тече през тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словакия

Петрол тече отново към Унгария и Словакия през тръбопровода "Дружба", съобщиха представители на двете държави, след като Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура и удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област прекъсна доставките.

За разлика от останалите страни от Европейския съюз – Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба", отбелязва Ройтерс.

