Нова жертва взе морето: 59-годишен се удави в Царево
Августовското море взе поредна жертва.
Вчера в ранния следобед в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент в района на "Попския плаж" в Царево.
От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино.
Същият влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.
Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
