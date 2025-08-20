  • Instagram
Ток удари дете край басейн до с. Мечкарево

12-годишно момче е ударено от ток край детски басейн в комплекс „Черният лебед“ до с. Мечкарево, Сливенско, съобщи за bTV Соня Янева, баба на детето.

Инцидентът е станал в неделя – 17 август, малко преди 18 ч.

12-годишният Антон излиза от детския басейн, в който е карал водно колело, сяда на ръба на басейна да изчака баба си да преоблече 2-годишната му братовчедка, когато го удря тока.

Преди това хора от комплекса са разпъвали кабил край басейна.

От болката момчето изпищява, отскача и прави гърч. За известен период от време не може да стъпва на краката си.

Батерията на телефона на бабата е паднала и моли персонала да извикат Спешна помощ. От персонала твърдят, че не могат да се свържат. Отказват да кажат на жената и кой е собственик на комплекса.

В крайна сметка идва линейка, която сезира „Гражданска защита“ и предава на персонала, че трябва да спре тока.

Управителка заявява, че няма как да изключат тока на комплекса, тъй като вечерта имали резервации за ресторанта.

Детето е откарано с линейката до Сливен. Направена му кардиограма, кръвни изследвания и е извикан педиатър от детското отделение на МБАЛ-Сливен „Д-р Иван Селимински“.

Към момента момчето е в добро състояние.

Бабата и детето са ходили по-късно вечерта на разпит в полицията в Сливен.



#Сливенско

