Тръмп: Украйна няма да e част от НАТО, Европа - но не и САЩ, е готова да разположи войски там

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че отношенията му с руския му колега Владимир Путин са "добри" и отново отхвърли идеята за присъединяване на Украйна към НАТО.

По време на интервю за Fox News Тръмп обаче подчерта, че тези отношения с руския президент имат значение, само "ако свършим нещата". "В противен случай не ме интересуват отношенията", коментира той, цитиран от БНР.

Тръмп също така повтори, че първо ще позволи на Путин да говори с украинския президент Володимир Зеленски, преди да се присъедини към тези разговори:

"Те не са точно най-добри приятели. Не са се разбирали, но се надявам президентът Путин да бъде добър и се надявам, че президентът Зеленски ще направи това, което трябва. Той трябва да прояви известна гъвкавост", коментира държавният глава на САЩ.

В същото интервю Тръмп заяви, че ще има някаква форма на гаранции за сигурността на Украйна, но те не могат да бъдат дадени от НАТО.

"Украйна не трябваше да иска членство в Алианса", каза още Тръмп, който по думите му винаги е мислел, че Украйна е буферна зона между Русия и Европа. Той отбеляза, че Русия винаги се е противопоставяла на идеята Украйна да влезе в НАТО.

Освен това президентът пак разкритикува предшественика си Барак Обама за това, че е позволил на Русия да анексира Крим през 2014 г., подчертавайки, че полуостровът е "сърцето и душата" на Украйна и най-важната ѝ територия, като същевременно добави, че Киев не може да си го върне.

Попитан за разполагането на военни в Украйна за осигуряване на мира той беше категоричен, че няма да бъдат изпращани американски войници.

"Европа е готова да разположи войски там", каза Доналд Тръмп. И заяви, че "Украйна ще получи много земя".

Говорейки за перспективата за прекратяване на войната, Тръмп отново изрази надежда, че руският президент Владимир Путин ще предприеме действия за прекратяване на войната в Украйна, но допусна, че е възможно руският лидер да "не иска да сключи сделка".

"Не мисля, че ще е проблем, честно казано. Мисля, че Путин е уморен от това (войната в Украйна). Мисля, че всички са уморени от това, но никога не се знае", каза Тръмп в интервюто за предаването "Fox & Friends" на Fox News.

"Ще разберем позицията на президента Путин през следващите няколко седмици. Възможно е той да не иска да сключва сделка", каза Тръмп, добавяйки, че Путин е изправен пред "трудна ситуация“, ако това не е така.

Президентът на САЩ обаче подчерта, че не иска да "губи време" по отношение на украинския конфликт и иска той да бъде прекратен.

Доналд Тръмп отново заяви, че той поддържа "топли" отношения с руския си колега Владимир Путин, като отбеляза "много продуктивния" им разговор снощи, когато беше срещата му с европейските лидери в Белия дом.

Американският президент отбеляза, че не е провел телефонния разговор с Путин пред европейските лидери "от уважение" към руския президент и дистанцираните отношения на руския президент с много от евролидерите, присъстващи на срещата.

Тръмп заяви, че европейските лидери са знаели, че той ще се обади на Путин, и че руският президент е вдигнал телефона "с радост", въпреки че по това време в Русия е било около 01.00 часа след полунощ, когато са обсъждали уговарянето на двустранна среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски.



