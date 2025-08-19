Реката на Потопа тече под Черно море: Това ли е митичната Стикс?

Реката на Потопа тече под Черно море – до този сензационен извод стигнаха британските океанографи Джеф Пийкол и Дан Парсънс, които в продължение на години с подводници и роботи изследват световния океан.

Само че, за разлика от библейската история, в наши дни тази речна стихия е съставена от солена вода. При това тя е по-солена от водите на Черно море, което в библейски времена е било езеро, както знаем.

Километър

Изследването на британците показало, че речното корито е широко между 800 и 1000 метра, дълбочината му на места достига 35 метра. Дори външният вид на дълбоководната равнина е подобен на традиционния речен пейзаж на повърхността. И най-удивителното е, че по бреговете на подводната река има растения, подредени точно по този начин, по който биха били и на повърхността. Водата в коритото се движи със скорост около 7,5 км/ч. И както се случва на сушата, скоростта на течението не е еднаква навсякъде – по реката има бързеи, дори истински водопади.

По тази река под Черно море се движат 22 хиляди кубически метра вода в секунда. По пълнота може да се сравни с такава могъща сухоземна река, каквато е Брамапутра в Източна Индия, твърдят британците. И ако подводната черноморска река е на сушата, то тя ще бъде шестата най-голяма като дебит на водите.

2010

В проучване, чиито резултати са публикувани през 2010 г., Джеф Пийкол и Дан Парсънс обясняват как са изпратили роботизирана подводница до дълбоката подводна река на дъното на Черно море. Там те открили, че друг вид течение прорязва речното корито, този път поток от солена вода, която първоначално идва от Средиземно море, а после се влива в Черно море през тесния проток Босфор и след това в руслото.

Учените казват, че и на други места в световния океан има подобни реки, като тази, която идва от Амазонка, е най-голямата. Но черноморската е най-странната. А и при нея най-ясно е изразено самото корито, което наистина много прилича на реките на повърхността. Една от особеностите на подводната черноморска река са водовъртежите. По нея те се извиват спираловидно по посока на часовниковата стрелка, а не обратно на часовниковата стрелка, както е обичайно на повърхността. А и подводната река няма притоци.

Разрив

Предполага се, че черноморската подводна река се е образувала, когато Босфорът се е образувал като проток и се е скъсал. Дотогава Черно море е било езеро. Но с напора от Средиземно море (тук учените се разминават в теориите по какъв начин се е стигнало до това) започват да нахлуват солените водни маси, които първо пробиват отдолу, а след това и на повърхността. Най-вероятно това е дало и повод за описанието в Библията на Потопа с историята за Ной, твърдят учени.

Други пък предполагат, че в древни времена тази река – и по-специално навлизането на водата през Босфора, е могла да бъде отчетливо забелязана. И по този начин по-късно да се стигне до идеята за подземната река Стикс (макар тук да е подводна). А в гръцката и други околни митологии Стикс е реката на мъртвите, разделяща ги от света на живите.

Автор: Георги П. Димитров

Източник: Телеграф