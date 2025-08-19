  • Instagram
Да не е пантерата от Шумен? Черен хищник дебне в имението на Чарлз и Камила

Да не е пантерата от Шумен? Черен хищник дебне в имението на Чарлз и Камила

royal.uk
Пантера дебне селската хижа на крал Чарлз и кралица Камила. Голямата черна котка е била забелязана да ловува лисица близо до Хайгроув Хаус в Тетбъри - като очевидец твърди, че трите му кучета са подплашили звяра и са го прогонили, предаде Daily Star, цитиран от "Телеграф".

Експертът по големи котки Рик Минтер, който води подкаст, разкри за случката около дома на краля и кралицата на Великобритания.

Той разказа: "Жена, разхождаща куче близо до Тетбъри, наблюдавала как черна пантера притиска лисица по здрач. Трите ѝ едри кучета са били на каишка, но те подгонили глямата котка. Впоследствие жената се отдалечила, а лисицата избягала от капана си и напусна района".

На Рик било разказано за подобно наблюдение на черна пантера, дебнеща елен северно от Страуд. Той каза, че свидетелят „е забелязал оранжев оттенък в иначе тъмната козина на животните , което предполага, че е леопард в черната му форма, каквито изглежда са повечето достоверни наблюдения на „пантери“.

Той също така разследва наблюдението на М5 и казва, че близък фермер е съобщил, че е бил засегнат добитък. Рик каза: „През май шофьор твърди, че е видял черна пантера, дебнеща в храстите край банкета на магистрала M5 в южен Глостършир. Като проследих случая, открих, че съседната ферма на това място е съобщила, че добитъкът ѝ е бил нащрек и се е държал нервно в продължение на няколко дни по времето предполагаемото посещение на пантерата в района“.

