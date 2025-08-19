Румънец се удави на Слънчака

Румънски турист се удави в Слънчев бряг, съобщиха от полицията в Бургас.

Инцидентът е станал на 18 август, около 16:00 ч. В Районното управление - Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа пред хотел в Слънчев бряг. Срещу пост №3 се удавил 64-годишен румънец.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

Работата по случая продължава.