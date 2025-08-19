  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +25
Пловдив: +18 / +24
Варна: +21 / +24
Сандански: +21 / +27
Русе: +18 / +21
Добрич: +19 / +23
Видин: +18 / +24
Плевен: +18 / +21
Велико Търново: +17 / +22
Смолян: +12 / +17
Кюстендил: +17 / +25
Стара Загора: +18 / +23

Спипаха 14-годишен зад волана с 1.48 промила алкохол

  • Сподели в:
  • Viber
Спипаха 14-годишен зад волана с 1.48 промила алкохол

БТА
A A+ A++ A

Полицията в Нови пазар е задържала 14-годишно момче, шофирало след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът е получен към 5:40 часа в понеделник. Според информацията, на главния път Русе – Варна, в близост до разклона за село Зайчино Ореше лек автомобил с шуменска регистрация излязъл извън пътното платно. Веднага било установено, че зад волана седи 14-годишно момче от Шумен, предаде кореспондентът на БТА в града Станимир Савов.

Тестът с дрегер показал 1,48 промила алкохол в издишания въздух. Впоследствие е изяснено, че момчето е откраднало фирмена кола от негов роднина.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?