Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

ФБ/Бойко Борисов
"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна". Това написа във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от председателя Манфред Вебер.

"В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", пише Борисов.



