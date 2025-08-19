Описват щетите след големия пожар в Българово

Общинска комисия започна опис на щетите, нанесени след големия пожар в град Българово.

Предстои да бъдат обстойно проверени унищожените от пламъците близо 4 хил. декара общинска собственост, както и разрушената общинска инфраструктура.

Вече започна и приема на заявления от пострадалите собственици на имоти във вилна зона "Лозниците". Предстоят огледи на терен на всички близо 20 опожарени вили и къщи, като най-засегнатите могат да кандидатстват за финансова подкрепа от социалното министерство и Агенция "Социално подпомагане".