Катастрофи с тирове спряха движението по АМ „Хемус” и в двете посоки

ФБ/Nikolay Nikolov/I see you КАТ - магистрала "Хемус"
Две катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус” днес.

На 16-ия км от магистралата тир, пътуващ в посока София, навлиза в лентите за Варна. При инцидента няма пострадали.

Движението е ограничено, съобщават от АПИ. Трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус". Движението се регулира от "Пътна полиция".

Друг камион се е обърнал при 17-ия км, в посока за влизане в София. На място е пристигнала спешна помощ. Един човек е прегледан на място, друг го транспортират към ИСУЛ с травма на главата и ръката, нараняванията са леки, съобщиха от Спешна помощ за NOVA.




