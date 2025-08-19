  • Instagram
Зеленски след срещата в Белия дом: Готов съм да се срещна с Путин във всякакъв формат

ФБ/Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин във всякакъв формат, предава Sky News, цитирана от ИА ФОКУС.

Това съобщава украинският държавен глава по време на пресконференция пред Белия дом, след края на срещите между него и Тръмп. Вчера двамата президенти продължиха разговорите си, след края на официялната среща с европейските лидери.

Той също така обяви, че Путин е предложил двустранна среща между Украйна и Русия, последвана от тристранна среща с участието на САЩ.

Зеленски добавя, че на срещата в пенеделник е обсъдил изключително важните за Украйна гаранции за сигурност с Тръмп и Европа и вярва, че е получил важни сигнали от САЩ относно тях.

Подробностите за тези гаранции за сигурност ще бъдат уточнени в рамките на 10 дни, поясни украинският президент.

Той подчерта, че САЩ са предложили тристранната среща да се проведе възможно най-скоро.

