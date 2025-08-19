  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +25
Пловдив: +18 / +24
Варна: +21 / +24
Сандански: +21 / +27
Русе: +18 / +21
Добрич: +19 / +23
Видин: +18 / +24
Плевен: +18 / +21
Велико Търново: +17 / +22
Смолян: +12 / +17
Кюстендил: +17 / +25
Стара Загора: +18 / +23

Москва отхвърля всякакво разполагане в Украйна на войски от страни от НАТО

  • Сподели в:
  • Viber
Москва отхвърля всякакво разполагане в Украйна на войски от страни от НАТО

Youtube/ Diplomatritube
A A+ A++ A

Русия не смята разполагането на войски на НАТО в Украйна за осъществимо решение на конфликта и намира най-новите изявления на Великобритания по този въпрос за провокативни, заяви руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

„В момент, когато се полагат истински усилия за всеобхватно, справедливо и трайно решаване на конфликта около Украйна, включително за преодоляване на първопричините за него, от Лондон продължават да се чуват изявления, които не само противоречат на усилията на Москва и Вашингтон, но и изглеждат насочени към подкопаването им“, допълва МВнР на Русия, предава БТА.

Русия не приема никакви сценарии, които предполагат разполагане на контингенти на страните от Северноатлантическия алианс в Украйна и могат да доведат до неконтролируема ескалация на конфликта, заяви в коментар говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

"Потвърждаваме нееднократно изразената позиция, че категорично не приемаме каквито и било сценарии, които предвиждат появата на военен контингент в Украйна с участието на страни от НАТО, което би създало риск от неконтролируема ескалация на конфликта с непредсказуеми последици. Изявленията по този въпрос от страна на отделни европейски страни, включително Великобритания, по същество отразяват техните открито провокативни и хищнически стремежи в украинска посока", каза Захарова по повод изявления на Лондон за възможността за разполагане на западен военен контингент в Украйна в случай на споразумение за спиране на огъня.

Говорителката на руското външно министерство реагира на изявления на британския премиер Киър Стармър, че е готов да разположи такива войски. Украйна подкрепя тази мярка като гаранция за сигурността си, припомня ДПА.

#Русия #НАТО #войната в Украйна #Мария Захарова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?