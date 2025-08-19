Богдан Милчев: Кампанията за средна скорост ще срути изцяло основите на пътната безопасност

"Катастрофата, при която кола се вряза в автобус в София, е еманация на провала на политиките на правителството на Росен Желязков". Това каза пред БНР Богдан Милчев от Института за пътна безопасност:

"Искам да припомня, защото много услужливо никой не се сеща, че преди три месеца Росен Желязков даде ултиматум на всички институции, отговорни за пътната безопасност, да променят ситуацията на пътя или "ще хвърчат глави". Медийната манипулация, в която сме вкарани, използва термина "война по пътищата". Аз искам категорично да заявя, че война по пътищата няма и данните го показват".

"Само за тези отсечки, които са сетифицирани, ще важи засичането за средната скорост, навсякъде другаде няма да важи", добави в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" експертът по пътна безопасност:

"Рекламираната кампания за средна скорост предстои да срути изцяло основите на пътната безопасност в България, защото принципът на лъжливото овчарче, с който правителството се опитва три месеца да плаши шофьорите, накрая ще се обърне срещу тях, защото утре те ще имат реални мерки и действия, на които шофьорите няма да повярват".