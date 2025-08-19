С 218 км/ч по магистралата!
Над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по автомагистрала "Тракия" са засечени от полицията в Сливен през последните почивни дни.
Два автомобила са се движили със скорост от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км. ч., съобщават от ОДМВР Сливен.
Двама са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като са използвали скоростта му за по-бързо придвижване.
Други двама шофьори са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.
На нарушителите са съставени актове.
Проверени са общо 984 МПС и 1286 лица. Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава.
