Медведев: Антируската войнствена коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че европейските лидери не са успели да надиграят Доналд Тръмп, но че не е ясно как украинският президент Володимир Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранциите за сигурност.

В своя публикация в Х зам.-председателят на Руския съвет за сигурност определи европейските страни, участващи в т.нар. Коалиция на желаещите, като „антируски“ и „военнолюбиви“.

„Антируската войнствена коалиция на желаещите не успя да надиграе @POTUS на негова територия. Европа му благодари и му се подмазваше“, заяви Медведев на английски език в X.

Медведев каза, че въпросът е „каква мелодия“ ще изсвири Зеленски „за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа“, предаде Ройтерс.

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Европейски лидери, председателят на Европейската комисия и шефът на НАТО участваха в срещата на върха с Тръмп и Зеленски във Вашингтон в понеделник.

Те призоваха за прекратяване на огъня в Украйна и изразиха подкрепа за изпращането на миротворчески сили, които да наложат евентуално бъдещо мирно споразумение.

Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат да гарантират сигурността на Украйна във всяко споразумение за прекратяване на войната в Украйна, макар че обхватът на помощта не стана ясен веднага.



