42-годишен столичанин преби жена си, арестуваха го
42-годишен столичанин бе задържан за причиняването на средна телесна повреда на жената, с която е живял на семейни начела.
Сигналът за инцидента е подадена вчера около 10:37 часа от потърпевшата жена.
Инцидентът е възникнал в трънското село Радово.
Пристигналите на място полицаи установили, че вследствие на нанесения побой на жената, тя е получила наранявания в областта на горен и долен крайник и на ребрата. Освидетелствана е от съдебен лекар, а мъжът е задържан за до 24 часа с полицейска мярка.
Образувано е бързо производство и действията по разследването продължават.
