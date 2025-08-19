  • Instagram
42-годишен столичанин преби жена си, арестуваха го

Pixabay
42-годишен столичанин бе задържан за причиняването на средна телесна повреда на жената, с която е живял на семейни начела.

Сигналът за инцидента е подадена вчера около 10:37 часа от потърпевшата жена.

Инцидентът е възникнал в трънското село Радово.

Пристигналите на място полицаи установили, че вследствие на нанесения побой на жената, тя е получила наранявания в областта на горен и долен крайник и на ребрата. Освидетелствана е от съдебен лекар, а мъжът е задържан за до 24 часа с полицейска мярка.

Образувано е бързо производство и действията по разследването продължават.

#домашно насилие #насилие над жени

