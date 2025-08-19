Диана Дамянова: Предсрочни избори са въпрос на политическо оцеляване за Румен Радев

Да има предсрочни избори в следващите месеци е въпрос на политическо оцеляване за Румен Радев, чийто мандат изтича през есента на 2026 г.

Това каза пред БНР ПР експертът Диана Дамянова и уточни:

"Той започва да си дава реална сметка, че след като изтече мандатът му, до 3-4 месеца ще падне огромният президентски ореол, който носи сега, и го очаква онова, което постигнаха всички български президенти, които се опитаха да направят партия след слизането си от президентския пост - 2% от гласовете на избори. ... Речите на Радев са добре написани, със засукани фрази, които емоционално влияят на хората, но ако ги прочетем и превърнем в един ред - той казва, че иска избори веднага".

По думите ѝ Радев търси всяка съпротива, която може да се окаже на правителството на Росен Желязков:

"Той и близките до душата му "Възраждане", "Величие" и т.н. се борят за предсрочни избори. Една друга група обаче - Бойко Борисов и Делян Пеевски - са твърдо решени да не допуснат предсрочни избори".

Управлението не е паянтово, смята тя:

"Борисов и Пеевски са си почти достатъчни в момента. Интересът на ИТН и БСП е безспорен, ако останат в една успешна власт 3-4 години, ще ги има в политическия пейзаж, ако си отидат след половин година - няма да ги има. В този смисъл няма нищо паянтово в конструкцията, освен това, че Борисов я пропагандира като паянтова, за да може да създава в нас усещането, че на него му е много трудно да я управлява. Събира съчувствие от българския народ. ... Правителството е безалтернативно и гарантирано, докато дуото Пеевски-Борисов реши".

Искат да свалят правителството, като превърнат греховете на Пеевски и на Борисов в аргумент за това, но не им се получава, коментира още Диана Дамянова:

"Когато не можеш да запалиш искрата на недоволството, а свеждаш всичко до думата "Пеевски", няма как да стане. И виждаме, че не става".

Според Дамянова не е вярно създалото се усещане в обществото, че държавата иска да продаде имоти, за да напълни хазната:

"Истината е, че те трябва да продадат това, за да спрат да губят, защото държавната собственост е изоставена, гниеща, запусната. ... Най-лошият частник е в пъти по-добър като начин на управление от най-добрата държава".



