Проф. Рачев успокои с прогноза до края на август: Лятото изобщо не си е тръгнало!

"Лятото далеч не си е отишло – предстоят горещи дни и локални валежи, а в края на месеца може да се завърне жегата", каза климатологът професор Рачев.

Според него, макар да има леко захлаждане и известни превалявания, температурите ще останат в типично летни стойности – между 30 и 35 градуса на много места в страната.

"Лятото е свършило само за тези, които го разбират между 35 и 41 градуса. Да, няма да стигнем такива температури навсякъде, но оставаме в летния ритъм", обясни климатологът.

Студен фронт в края на седмицата

В петък над страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе захлаждане и на места краткотрайни валежи с летен характер – типични за сезона.

"Ще има вятър, ще има облаци, но няма да вали навсякъде. Ще видим познатия сценарий – в един квартал вали, в съседния грее слънце", уточни Рачев.

Събота и неделя ще бъдат по-умерени откъм температури – между 26 и 28 градуса, особено в западната част на страната и по високите части. Това ще създаде по-комфортни условия за сън и разходки в края на седмицата.

До края на август – сухо, топло и с тропични нощи

Прогнозите сочат, че след краткото захлаждане температурите отново ще се повишат. В петък термометрите може да покажат до 37–38 градуса в района на Свищов и вътрешността на Дунавската равнина.

Морето остава прекрасно

По Черноморието времето ще бъде слънчево и топло, с минимален риск от валежи. Температурата на водата ще остане между 25 и 27 градуса, което създава отлични условия за плаж.

"Ако някой твърди, че лятото по морето е било лошо – не е честно. Имаше два дни облаци, малко вятър. Но иначе – слънце, хубаво време и топла вода", категоричен е Рачев.

Въпреки леките превалявания, на много места в Южна България, включително и в Плевенска област, сушата е сериозна. Почвата е буквално "като бетон", а нивата на язовирите, използвани за напояване, са критично ниски.

"Трябва ни средиземноморски циклон, който да донесе дъжд в продължение на дни – не бурен и внезапен, а тих и дълготраен. Само така може да се възстанови част от подпочвената влага", предупреди професорът.

Възможна нова гореща вълна в края на месеца

Климатичният хаос, свързан с движението на мощен тропичен циклон на запад от Европа, може да доведе до нов приток на горещ въздух от Сахара към Балканите.