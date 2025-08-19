Проф. Рачев успокои с прогноза до края на август: Лятото изобщо не си е тръгнало!
"Лятото далеч не си е отишло – предстоят горещи дни и локални валежи, а в края на месеца може да се завърне жегата", каза климатологът професор Рачев.
Според него, макар да има леко захлаждане и известни превалявания, температурите ще останат в типично летни стойности – между 30 и 35 градуса на много места в страната.
"Лятото е свършило само за тези, които го разбират между 35 и 41 градуса. Да, няма да стигнем такива температури навсякъде, но оставаме в летния ритъм", обясни климатологът.
Студен фронт в края на седмицата
В петък над страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе захлаждане и на места краткотрайни валежи с летен характер – типични за сезона.
"Ще има вятър, ще има облаци, но няма да вали навсякъде. Ще видим познатия сценарий – в един квартал вали, в съседния грее слънце", уточни Рачев.
Събота и неделя ще бъдат по-умерени откъм температури – между 26 и 28 градуса, особено в западната част на страната и по високите части. Това ще създаде по-комфортни условия за сън и разходки в края на седмицата.
До края на август – сухо, топло и с тропични нощи
Прогнозите сочат, че след краткото захлаждане температурите отново ще се повишат. В петък термометрите може да покажат до 37–38 градуса в района на Свищов и вътрешността на Дунавската равнина.
Морето остава прекрасно
По Черноморието времето ще бъде слънчево и топло, с минимален риск от валежи. Температурата на водата ще остане между 25 и 27 градуса, което създава отлични условия за плаж.
"Ако някой твърди, че лятото по морето е било лошо – не е честно. Имаше два дни облаци, малко вятър. Но иначе – слънце, хубаво време и топла вода", категоричен е Рачев.
Въпреки леките превалявания, на много места в Южна България, включително и в Плевенска област, сушата е сериозна. Почвата е буквално "като бетон", а нивата на язовирите, използвани за напояване, са критично ниски.
"Трябва ни средиземноморски циклон, който да донесе дъжд в продължение на дни – не бурен и внезапен, а тих и дълготраен. Само така може да се възстанови част от подпочвената влага", предупреди професорът.
Възможна нова гореща вълна в края на месеца
Климатичният хаос, свързан с движението на мощен тропичен циклон на запад от Европа, може да доведе до нов приток на горещ въздух от Сахара към Балканите.
Още по темата:
- » Юли си отива с дъждове и гръмотевици в половин България
- » Идат страшни жеги: Жълт код за опасно горещо време, а от вторник...
- » Слънчев летен ден, до 35°С