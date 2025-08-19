  • Instagram
И тази нощ протести в Сърбия

Стопкадър/БНТ
Поредна нощ на антиправителствени протести в Сърбия.

Протестиращи в Белград счупиха с камъни витрините на офис на управляващата Сръбска прогресивна партия. Жандармерията, която се придвижва с бронирани автомобили, разгони демонстрантите, които обърнаха и подпалиха кофи за боклук на централна улица в столицата и замерваха полицаите с камъни и бомбички.

Малко след инцидента, сръбският президент Александър Вучич посети мястото и каза, че протестиращите искат да го свалят чрез насилие и са подкрепяни от външни фактори.

#протести #Сърбия

