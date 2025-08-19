  • Instagram
Какво ще се случи със златния резерв на България след влизането в еврозоната?

Какво ще се случи със златния резерв на България след влизането в еврозоната?

Pixabay
Какво ще се случи със златния резерв на страната след влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година?

На този въпрос отговаря финансовият анализатор Здравко Пиринлиев пред обществената телевизия. Ето какво казва той:

"Няма да се случи нищо кой знае какво със валутните резерви, които България в момента има. Златният резерв в момента се оценява на малко над 40 тона, като огромен процент от него се държи в Английската банка, Английската централна банка, един по-малък процент в резервите на Българска народна банка. Когато влезем в еврозоната, около 15 % от него ще бъде депозиран в Европейската централна банка, като тук е много важно да се уточни, че тези 15 % от резерва ние не ги подаряваме на Европейската централна, не ги даряваме на Европейската централна.

Те продължават да си бъдат на България, просто влизат в състава на капитала на Европейската централна банка, за да се осигури всъщност необходимият буфер, на база който работи цялата еврозона. Оттук важно е дебелото подчертаване, че това не са проценти, които ги даряваме на еврозоната, те продължават да бъдат на България".


