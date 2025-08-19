  • Instagram
Тръмп обяви - подготвя се среща между Путин и Зеленски, след нея - тристранни преговори със САЩ

Тръмп обяви - подготвя се среща между Путин и Зеленски, след нея - тристранни преговори със САЩ

Стопкадър/X/The White House
Подготвя се среща между президентите на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Това стана ясно след безпрецедентните разговори в Белия дом между Доналд Тръмп и украинския държавен глава, последвани от среща в разширен формат с участието на генералния секретар на НАТО, председателят на Европейската комисия и лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Финландия.

Тръмп уточни, че предстоящата среща между Зеленски и Путин ще бъде последвана от тристранни разговори със самия него.

Американският президент е обсъдил с европейските си гости „гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените щати“.

Няколко са ключовите изводи след срещите в Белия дом:

► Доналд Тръмп обяви, че САЩ са готови да се ангажират с гаранциите за защитата на Украйна заедно с Европейския съюз

► Президентът не изключи изпращането на американски войски в Украйна с цел опазване на мира

Френският президент Еманюел Макрон призова за засилване на санкциите срещу Русия, ако бъдещите преговори се провалят, и уточни, че може би най-трудният въпрос – този за евентуални териториални отстъпки – не е бил обсъждан вчера.

„Договорено беше, че първата цел е да се организира двустранна среща между президента Зеленски и президента Путин на място, което ще бъде определено в близките часове. Тя ще бъде последвана от тристранна среща с тях и Тръмп. Надявам се, че всичко това ще бъде последвано от среща, която ще включва европейците и освен това турците, т.е. всички, чиято сигурност е пряко засегната от продължаването на този конфликт. Днес беше постигнато съгласие, че ще работим със Съединените американски щати по съдържанието на гаранции за сигурност и по сътрудничеството, което всяка от страните е готова да предостави”, коментира френският държавен глава.


