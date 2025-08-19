  • Instagram
Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Стопкадър/НОВА
По неофициална информация на НОВА задържаният за убийството в Първомай бил познат на семейството. Той е заловен в 13 блок в „Студентски град” в София – общежитие на Техническия университет. От снощи там има засилено полицейско присъствие. Входът на блока беше обграден от униформени, които допускат само живеещите вътре.

Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка. Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг. Заподозреният е младеж, имал отношения в дъщерята на семейството, която е студентка в Пловдив.

Припомняме, че 44-годишната съпруга на полицай беше открита мъртва от сина си в дома на семейството в ранните часове на вчерашния ден. Тя била намушкана с нож. По време на нападението мъжът на жертвата – Здравко, бил дежурен в Районното управление. Полицията отказва официална информация, но се смята, че Димитрина е открита с прободна рана в областта на шията.

Тя работела като домакин в детската градина в квартала. Всички нейни познати казаха, че била добра жена. „Уникално семейство бяха. Никога не съм имала лошо мнение за нея”, казва съседка.

