Тръмп: Европейските държави ще "поемат голяма част от тежестта" в споразумението за Украйна

След двустранния разговор с украинския президент Зеленки, президентът на САЩ започна съвместната среща с европейските лидери, които по-рано днес пристигнаха във Вашингтон за разговори за постигане на мир в Украйна и за гаранциите за сигурност, свързани с това.

Тръмп изрази очакване за "успешен разговор" с европейските лидери и с Володимир Зеленски, докато започваше съвместната им среща в Белия дом.

Зеленски е седнал точно срещу Тръмп, а от двете му страни са Александър Стуб и Марк Рюте, докато Урсула фон дер Лайен допълва неговата страна на масата. Тръмп е между Джорджа Мелони и Еманюел Макрон, а Мерц и Стармър също са от страната на американския президент.

В началото на срещата Доналд Тръмп заяви, че Европа ще поеме голяма част от тежестта в споразумение за сигурност и че той ще обсъжда потенциални териториални размени между Русия и Украйна на масата за преговори.

"Оптимист съм, че колективно можем да постигнем споразумение, което би възпрепятствало всяка бъдеща агресия срещу Украйна, и всъщност мисля, че няма да има така. Мисля, че това е до голяма степен надценено, но ще разберем и мисля, че европейските държави ще поемат голяма част от тежестта", посочи Тръмп, отбелязвайки, че лидерите ще обсъдят „кой какво ще прави“.

"Ще им помогнем и ще го направим много сигурно. Трябва също така да обсъдим възможните размени на територии, като вземем предвид настоящата линия на контакт. Това означава военната зона, военните линии", каза той.

Доналд Тръмп заяви пред европейските лидери, че прекратяването на огъня не е необходимо и че той е за постигане на пълноценно мирно споразумение.

"В шестте войни, които съм уредил, не съм имал прекратяване на огъня. Просто започнахме преговори", каза Тръмп, намеквайки, че би искал да види нещо подобно за войната в Украйна.

Доналд Тръмп заяви, че според него руският лидер Владимир Путин може да освободи хиляда украински военнопленници.

"Знам, че има над 1000 затворници и знам, че ще ги освободят. Може би ще ги освободят много скоро, например веднага, което според мен е чудесно", каза той.

По време на срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства готовността на Тръмп да предостави гаранции за сигурност като "голяма стъпка".

"Фактът, че казахте: "Готов съм да участвам в гаранциите за сигурност", е голяма стъпка – наистина е пробив и прави всичко различно", каза Рюте на Тръмп на масата в Източната зала на Белия дом.

"Трябва да спрем убийствата. Трябва да спрем разрушаването на инфраструктурата на Украйна. Това е ужасна война. Така че съм наистина развълнуван и нека извлечем най-доброто от днешния ден и да се уверим, че от днес нататък ще сложим край на това възможно най-скоро".

Той благодари на Тръмп за лидерството му и за това, което е направил за Зеленски и Европа.

Освен това, ръководителят на НАТО благодари на Тръмп за възобновяването на диалога с руския президент Владимир Путин и за натиска за мирно споразумение между Москва и Киев.

"Ако изиграем това добре, бихме могли да сложим край на войната", заключи той.