Бг ТИР блъсна спряла кола край Коматини, трима изгоряха живи, има и ранени

Тежка катастрофа е станала с български ТИР в Гърция до град Комотини. При пътния инцидент има загинали и ранени.

В товарния камион са пътували двама българи- водачът и един пътник. Шофьорът е тежко ранен, опериран е в болницата в Комотини и няма опасност за живота му, съобщиха лекуващите лекари. Вторият българин не е пострадал, предаде кореспондентът на БНР в Гърция.

Според пътна полиция, която разследва инцидента, тежкотоварният камион, поради несъобразена скорост е ударил лек автомобил, който бил спрял на опашка, за да плати пътна такса. Лекият автомобил се е запалил. В него са изгорели трима човека. Четвъртият се е спасил.

Ударена е също и още една кола, която е била спряла пред запалилата се. Пътниците в нея също са откарани в болница, но са с леки травми без риск за живота.

Пътниците в двете леки коли са роднини, граждани на Албания, които живеят в Атина. Те са се връщали от сватба. Инцидентът е станал на магистралата от Комотини към Ксанти.

Минути след сблъсъка на мястото на катастрофата са пристигнали девет пожарни коли и няколко линейки.

Временно полицията прекрати движението по отсечката и насочи автомобилите по обходен маршрут.



