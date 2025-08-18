По време на интензивните разговори за война и мир в Овалния кабинет се случи забавен момент. Украинският президент Володимир Зеленски бе забелязан в черен костюм, което привлече вниманието както на журналистите, така и на американския президент Доналд Тръмп.

„Изглеждате страхотно в този костюм“, каза репортерът Брайън Глен от Real America’s Voice, който беше задавал въпроси относно избора на облекло на Зеленски по време на посещението му в Белия дом през февруари.

„Аз казах същото“, възкликна Тръмп.

„Ти си в същия костюм. Аз смених, ти не си“, отговори Зеленски на Глен.

Според европейски официален представител, облеклото на Зеленски е било обсъждано между американски и украински представители преди срещата в понеделник, като се е разбрало, че той не трябва да идва с обичайното си облекло.

През февруари Тръмп остана недоволен, когато Зеленски пристигна в Белия дом облечен във военната си униформа, и подхвърли, че „се е облякъл изцяло“.