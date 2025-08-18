Непотвърдено: Задържаха убиеца от Първомай в Студентски град

По непотвърдена информация в Студентски град е задържан убиецът от Първомай. Това съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

На място има засилено полицейско присъствие, служители на ГДНП и криминалисти.

Припомняме, че съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Тежкото престъпление е станало около полунощ.

Жената е починала от остра кръвозагуба, потвърдиха източници на bTV. Тя е имала порезна рана в областта на шията.

На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.

Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.

