Министърът на външните работи и външната търговия на Унгария Петер Сийярто съобщи, че Украйна отново е атакувала тръбопровода „Дружба“, което е довело до временно спиране на доставките на петрол за страната. В публикация в социалната мрежа Facebook той определи нападението върху енергийната сигурност на Унгария като „скандално и неприемливо“.

Сийярто отбеляза, че Унгария желае да продължи да купува петрол и газ от Русия. Той също напомни на Киев, че голяма част от украинския внос на електроенергия идва през Унгария и изрази загриженост за възможни прекъсвания, ако страната бъде ограничена в достъпа до руски енергийни ресурси.

Тръбопроводът „Дружба“ минава през Брянск и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките за Полша са прекратени през февруари 2023 г., за Германия – от началото на 2023 г.; южната част продължава да снабдява страните в региона.

Първа гневна реакция от Русия: Това чудовище няма да се спре пред нищо

През всичките тези години Русия предупреждаваше идеолозите на киевския режим, част от клуба на „Обамейдан“, че това чудовище – безнравствено и кръвожадно – никога няма да спре и ще се разпространи като гадна инфекция по целия свят. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя канал в Telegram.

Думите ѝ са по повод публикацията на унгарския външен министър Петер Сиярто във Facebook, в която той посочва, че за пореден път Украйна е атакувала петролопровода за Унгария, което е довело до спирането на доставките на петрол до страната. С тези действия Сиярто намекна, че Киев се опитва да „въвлече“ Унгария във войната.

„Те вече извършиха терористични атаки в Африка. Разобличени са в Близкия изток. Въвлекли са граждани на Централна Азия в тероризма. Овладели са незаконния пазар на оръжие в Европа. Разработили са черна трансплантология със западни клиенти“, обясни Захарова и допълни, че „Банкова“ – улицата, на която се намира Президентството на Украйна, няма да се спре пред нищо.

