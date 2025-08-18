  • Instagram
Извънредно! Дете падна от парасейлинг и загина в морето край Несебър (ОБНОВЕНА)

8 годишно момченце от Разлог загина след като падна във водата от височина 40-50 м., на плажа в Несебър. Инцидентът е станал пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч", а сигналът е подаден в 13.08 ч., съобщиха от ОД МВР - Бургас.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия детето починало.

По първоначални данни детето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг".

По случая е образувано досъдебно производство.

Според Флагман.бг , водната база на плаж Несебър-ЮГ на чиято територия става нещастието, се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи, съобщи концесионерът на плажната ивица Кирил Спасов.

Той е категоричен, че наемателят на тези водни спортове разполага с всички разрешителни, в това число и от Морска администрация. Базата е била проверявана неколкократно от контролните органи.

„Изказвам своите съболезнования към близките, но подчертавам, че винаги сме изисквали от своите подизпълнители съответните лицензи, сертификати и застраховки. Това е трагедия, която тежко ще бележи всички нас, ангажирани с експлоатацията на плажа в Несебър. Оказвам пълно съдействие на компетентните органи и очакваме адекватна проверка да установи причините за тази огромна за нас трагедия“, каза още Спасов.

Съоръжението било с модерно оборудване и до момента – за целия сезон не е регистриран нито един дори дребен инцидент.

#Несебър

