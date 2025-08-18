Няма отърване! "Биг Брадър" се завръща в ефира на 21 септември с 15 съквартиранти

След успеха си миналата есен, популярното риалити шоу "Биг Брадър" ще превземе ефира още по-цветно и интригуващо на 21 септември от 20:00 часа по Нова телевизия, съобщават от медията. Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в най-коментираната къща в България.



Новите участници в "Биг Брадър" 2025 ще се впуснат в поредица от мисии, които ще разкрият истинските им цветове. Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно чрез онлайн приложението "Нова плей". Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на "Биг Брадър" се завръща с втори сезон тази есен. Водещата Елена Сергова ще посрещне всички отпаднали участници в студиото на дигиталната поредица, където ще им зададе въпросите, които най-много вълнуват зрителите.



