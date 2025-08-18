Отиде си звездата от "Супермен" – Терънс Стамп

На 87-годишна възраст почина британският актьор и писател Терънс Стамп, съобщи "Асошиейтед прес". Той нашумя с ролята на суперзлодея генерал Зод от филмите за "Супермен". Актьорът е носител на наградите "БАФТА" и "Златен глобус", както и на няколко номинации за "Оскар".

Терънс Стамп е роден в Лондон на 22 юли 1938 г. На 17-годишна възраст напуска училище, за да работи в рекламата, но успява да спечели стипендия и да учи в училище по драматично изкуство. Той започва актьорската си кариера първо на театралната сцена в края на 50-те години на миналия век. В началото на 60-те получава роля във филма "Били Бъд". След успешното си представяне актьорът получава все повече предложения за участие в големи кинопродукции. Сред филмите с негово участие са "Теорема", "Колекционерът", "Големи очи" и "Приключенията на Присила, кралицата на пустинята". Работил е с Федерико Фелини, Тим Бъртън, Пиер Паоло Пазолини и Уилям Уайлер.

Снимка: Уикипедия

Стамп е бил близък приятел със сър Лорънс Оливие. В интервю за "Асошиейтед прес" той споделя за работата си с големия актьор: "Работих за кратко с Оливие по втория си филм – "Изпитателен срок" (1962 г.). Той ми каза: Винаги трябва да учиш гласа си, защото с напредването на възрастта външният ти вид избледнява, но гласът ти става по-силен."

В края на 60-те години кариерата му за кратко замира. Той не успява да спечели ролята на Джеймс Бонд и да замени Шон Конъри. След това напуска Великобритания и заминава за Индия, за да се посвети на йогата, но скоро се завръща в киното, когато получава предложение за ролята на генерал Зод във филма "Супермен". Превъплъщението му в злодей внася заплаха и сериозност в поредицата и остава една от най-запомнящите се части от филмите с участието на Кристофър Рийв.





